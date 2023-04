“Tuve un váguido, me quedé como dormido”: AMLO, sobre su salud

El presidente de México, en sus propias palabras, de pie y en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre su estado de salud a raíz de que se contagiara de COVID en una gira de trabajo por el sureste mexicano.

“Tengo COVID, se me complicó porqué me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, en Mérida… Y ahí, me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, como que me quedé dormido… fue una especie de “váguido” hablando coloquialmente”.

Para frenar las especulaciones de sus adversarios políticos, el mandatario subrayó que a raíz del mareo llegaron rápidamente los médicos, “me atendieron, no perdí el conocimiento… sí tuve esa situación de desmayo transitorio, y por la baja de presión querían llevarme en camilla, en ambulancia a una Hospital, pero no fue necesario, no lo acepté”.

Explicó que pidió que lo atendieran en el sillón, y fue cuando le tomaron la presión y le pusieron un litro de suero para estabilizarlo, “me levantaron la presión y afortunadamente no pasó a mayores, no hubo afectación al corazón, al cerebro, ni nada”.

En el video de 18 minutos que compartió en las redes sociales oficiales, AMLO informó que decidió irse a la Ciudad de México “me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía en camilla, venía sentado”.

Noticia en desarrollo…