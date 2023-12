Facilitan el monitoreo del recurso público a través de “Contando Cuentas”

“Contando Cuentas” es una página web que facilitará el ejercicio de transparencia del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para que la ciudadanía conozca quiénes están obligados a enviar información de cómo utilizan los recursos públicos y para que sean revisados por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, así como facilitar el seguimiento al cumplimiento del envío mensual de sus informes.

Al respecto el Auditor Superior del Estado de Baja California Sur, Ricardo Verdugo Llanas, comentó que por ley los llamados “Entes Públicos”, los cuales son todas las instituciones que utilizan recursos públicos para realizar sus acciones, deben ser transparentes y con la plataforma se calificará con un semáforo a quienes cumplieron en verde, los que no cumplieron en tiempo y forma en amarillo y en rojo aquellos que no presentaron información.

“A mí me ayuda porque es una forma de que el ciudadano pueda meter presión también a los entes por lo menos en lo que es el grado de cumplimiento. En ese enfoque decirles que tienen la obligación de cumplir con lo que le corresponde hablando como ente. Es una herramienta que el ciudadano va a poder ver y voy a poder evaluar también a los entes y decir si uno cumple o no cumple, va a meter cierta presión y eso va a provocar que en los mismos entes van a tratar de cumplir para no estar enlistado con amarillo o como rojo”.