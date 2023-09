Vecinos denuncian a perrito abandonado sin sombra, agua y comida en La Paz

Una ciudadana de la colonia Santa Fe llegó a la redacción, en la que reportan de manera anónima las terribles condiciones que se encuentra un perro, prácticamente abandonado a su suerte, al menos así denotan las imágenes recibidas.

El animalito fue reportado en San Abraham entre Santa Bárbara y San Fernando. colonia Santa Fe, y dicen los vecinos que está en peligro de morir.

“Me gustaría reportar de manera anónima el mal estado en el que se encuentra este perro. Cuando tengo chance le doy alimento y agua, debido a que su dueño lleva 1 mes sin hacerlo. No limpian la zona en la que habita y lo tienen en pésimas condiciones, en verdad que es molesto el olor que trae consigo el que no le mantengan limpio, al igual que ver cómo llora por tener sed y hambre, también está infectado en garrapatas y hace 3 semanas se desprendió la poca sombra que tenía. Me gustaría que este mensaje llegue a las autoridades necesarias o a alguien que pueda apoyar al respecto, es injusto ver como lo tienen viviendo de esta manera y poco a poco se notan más sus costillas. Soy ser humano y tengo corazón para ayudarlo cuando tengo la oportunidad, no es mi responsabilidad, pero me tocó el corazón que el dueño no tiene”.