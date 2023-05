Día Mundial de la Libertad de Prensa: ¿Por qué se celebra el 3 de mayo?

Cada 3 de mayo se celebra alrededor de todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió la fecha para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual se expresaba la necesidad de una prensa independiente, pluralista y libre como elementos indispensables para el desarrollo, mantener la democracia de un país, así como el desarrollo económico.

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La conmemoración de este día nos ayuda a recordar la necesidad de una prensa libre, pues aún hoy en día, la libertad de prensa sigue sin estar garantizada en muchas partes del mundo, pues el acoso, amenazas, intimidación y atentados contra la vida de los periodistas todavía suponen un grave problema aún a 30 años de la proclamación de la fecha.

En el marco de esta celebración, el jefe de la ONU António Guterres expresó que la libertad de prensa representa el elemento fundamental de los derechos humanos pero que aún hoy en día la libertad de prensa es atacada.

Atentar contra un periodista es atentar contra la información

Y es que el asesinato de un periodista no solo atenta contra la vida de una persona ejerciendo su labor, si no, que atenta contra el flujo de información precisa y confiable, perjudicando de esta manera la buena gobernanza y democracia dentro de una sociedad, por ello la importancia de una prensa independiente, una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas.

En una era en la que la desinformación fluye a través de las plataformas digitales, hoy más que nunca, los periodistas se han vuelto una necesidad, pues el paisaje de la información se ha vuelto más confuso.

Para este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la UNESCO publicó un mensaje: “Todo va bien” Porque si todo está bien en las noticias, entonces algo que va mal en el periodismo. Sin libertad de expresión, no podemos defender los derechos humanos.

Así pues, esta conmemoración es una oportunidad para reflexionar al respecto, así como celebrar sus principios, evaluar la situación de la prensa en el mundo, defender a los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.