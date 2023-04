Tú puedes diseñar el casco de Checo Pérez para el GP de México

Sergio “Checo” Pérez y Red Bull lanzaron un concurso para que algun afortunado y talentoso fanático pueda realizar el diseño del casco que usará el piloto en el Gran Premio de México.

Fue a través de redes sociales, donde el mexicano y la escudería anunciaron la dinámica e invitaron a todos a participar, detallando las instrucciones para hacerlo.

Aún faltan algunos meses para que se dispute el Gran Premio de México, el cual está pactado para realizarse del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la actual temporada de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez se ubica en el segundo puesto con 54 puntos tras haber corrido ya los circuitos de Bahréin, Arabia Saudita y Australia.

El piloto mexicano se encuentra debajo de su compañero de equipo Max Verstappen (69 puntos) y arriba del español Fernando Alonso (45 puntos).

STANDINGS

Three rounds in, here’s a reminder of how we’re looking… 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/56MXgYrhMe

— Formula 1 (@F1) April 3, 2023