Dolly Parton, Paul McCartney y Ringo Starr reunidos para un cover de “Let It Be”

La reina de la música country, Dolly Parton, ha logrado una hazaña única al reunir a dos leyendas vivas de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, para grabar una nueva interpretación de una de las canciones más icónicas de la banda británica:”Let It Be”, compuesta por McCartney en 1970, aunque en los créditos del álbum homónimo también figura John Lennon.

La versión renovada de este tema emblemático encontrará su lugar en el próximo álbum de Dolly Parton, titulado “Rockstar“, que está programado para ser lanzado el 17 de noviembre.

Este nuevo álbum marca un giro hacia el rock para la renombrada cantante country, quien ha acumulado la impresionante cifra de cien millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, y que es considerada un “tesoro nacional” en el mundo de la música country.

El proceso detrás de esta colaboración comenzó cuando Parton le pidió a Paul McCartney que contribuyera en su versión de “Let It Be”.

Does it get any better than singing “Let It Be” with @PaulMcCartney who wrote the song? Not only that, he played piano! Well, it did get even better when @ringostarrmusic joined in on drums, @peterframpton on guitar and @MickFleetwood playing percussion. I mean, seriously, how… pic.twitter.com/is2qsMgM5X

— Dolly Parton (@DollyParton) August 18, 2023