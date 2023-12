¿Alguna vez fantaseaste con ir en una aventura navideña y conocer el polo norte, miles de duendes y a Santa Claus en persona? El Expreso Polar te adentra de lleno en épocas decembrinas con esta maravillosa historia de magia, valentía y fe. Sin más preámbulos, vamos a darle.

Para empezar, aquí la tenemos algo difícil, puesto que el protagonista y el resto del reparto no tienen nombres, sino que les llaman por adjetivos o su oficio, así que trataré de ser lo más claro posible y si se enredan, me avisan, ¿Va? Órale pues. Niño Héroe es el protagonista de nuestra historia, un infante que está perdiendo la ilusión y alegría de la Navidad al estar poco a poco dudando que existe Papá Noel (el doblaje latino así lo llama, no Santa Claus), ya que nunca lo escuchaba o veía llegar, así que se queda despierto en Noche Buena para comprobarlo. Ya de noche, mientras todos dormían, el niño escucha un ruido fuera de su casa y sale tan pronto como pude y para su sorpresa, el ruido lo producía un gigantesco tren que se abrió paso por las calles de su vecindario. Ante su asombro, el Conductor baja y le hace una invitación formal a subir y visitar el Polo Norte, así que le entrega un boleto mágico y comienza el tour.

Ya arriba, conoce a Niña Heroína, una pequeña con una habilidad grande de liderazgo, y Billy, un niño muy tímido con carencias económicas evidentes (y se parece un montón al Dewey, el de Malcolm el del medio jajaja), estos dos, serán el apoyo de Niño Héroe durante el resto de la historia.

En el Expreso Polar, cada vagón tiene su cometido, pero no quiero revolverlos, así que les diré 3 que me parecen clave; está el vagón de los asientos, donde todos los niños tripulantes se conocen, bebe chocolate caliente con un numerito musical mágico muy bello, el último vagón, que es donde Billy (el Dewey jajaja) se va a enclaustrar en su soledad, ya que su timidez y sus carencias económicas lo afligen demasiado, aquí cantan otro numerito musical muy, pero muy bello, admirando la aurora boreal y el tercero es un vagón en la parte media, el de los juguetes rotos y olvidados, aquí, el Niño Héroe conoce al fantasma del tren, quien se entiende que es Ebenezer Scrooge, este le hará ver donde y como acaban los juguetes que los niños siempre piden, olvidados, descompuestos y sin nadie que los quiera, el Niño Héroe se verá reflejado en Scrooge, malhumorado, sin fe, renegando y aborreciendo la Navidad, junto con todo lo que eso implica. Cada vagón te revela un punto clave de la película, dándole el desarrollo debido a la terna de infantes.

El último tramo del film, nos revela que todos estos chamacos están ahí para saber quién de ellos será el afortunado en recibir el primer regalo de Navidad, entregado por el mismísimo Papá Noel. Por azares del destino, Niño Héroe se da cuenta de que no puede escuchar los cascabeles del trineo de Noel (¿se acuerdan por qué se quedó despierto en primer lugar? Tracaaa matracaa), lo que lo hace cuestionarse sobre la fe que tiene en lo que está viendo, por lo que abre su corazón por primera vez y opta en creer, creer de verdad. Y me quedo con un mensaje muy bonito que nos dice el Conductor “Ver para creer, pero a veces, las cosas más reales del mundo, son las que no podemos ver”. Espérenme tantito, está lloviendo en mis ojos.

La realización de esta cinta me parece sumamente increíble, la captura de movimiento en ese tiempo no era tan requerida, por lo que una apuesta de este tipo en una película para niños fue algo fuera de lo común y que creen, la dirige Robert Zemeckis, aquel que dirigió la trilogía de Volver al Futuro. Cabe mencionar un dato que puede pasar desapercibido, pero es que Tom Hanks hace 4 papeles aquí, el Niño Heroé, Conductor, Scrooge y Papá Noel. Esta es una opción más que excelente para pasar las vísperas de Navidad con aquellos que quieres y recordarte lo que en realidad importa en estas fechas y dejar todo lo material a un lado. Así que cuando tengan chance, disfruten esta Jo-Jo-Joya de película. ¡Gracias!

Ficha Técnica

Clasificación: AA

Director: Todd Phillips

Guion: Chris Van Allsburg, Robert Zemeckis, William Broyles Jr.

Cast:Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter

¿En qué idioma recomiendo verla? Español Latino

¿En dónde pueden verla? Amazon Prime, Apple TV