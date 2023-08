Conoce los uniformes retro de NFL para la temporada 2023

La NFL está lista para deslumbrar a sus aficionados en la temporada 2023 con una emocionante mezcla de nostalgia y modernidad a través de los rediseños de uniformes y cascos. Desde los tradicionales hasta los jóvenes seguidores, la liga ha encontrado una manera de cautivar a todos los tipos de aficionados.

En un esfuerzo por conectar con sus seguidores, equipos de la NFL han estado experimentando con los diseños ‘vintage’ y los uniformes alternativos durante los últimos años. Estos cambios en los atuendos que se utilizan en la campaña regular no solo añaden un toque de diversidad visual, sino que también ofrecen a los aficionados la oportunidad de sentirse parte de la tradición y la historia de sus equipos.

¿Qué equipos llevarán uniformes vintage en la temporada 2023?

Buccaneers

Los Tampa Bay Buccaneers han causado sensación al traer de vuelta los emblemáticos uniformes Creamsicle de los años 70. Con los cascos blancos y el distintivo Bucco Bruce en ellos, los Buccaneers han creado un vínculo nostálgico con su glorioso pasado. Además, han complementado el lanzamiento con un impresionante video de presentación, avivando aún más la emoción de los aficionados.

Our legacy continues. pic.twitter.com/HbkrvoAJDZ — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) July 12, 2023

Eagles

El verde Kelly, que alguna vez fue la marca registrada de leyendas como Randall Cunningham y Reggie White, ha regresado a Filadelfia con los nuevos uniformes de los Eagles. Este regreso a los colores clásicos promete recordar a los aficionados las glorias pasadas del equipo mientras miran hacia el futuro.

Seahawks

Los Seattle Seahawks han demostrado su habilidad para equilibrar la nostalgia y la modernidad con sus uniformes retro. Los cascos plateados y el sutil toque de verde en el uniforme han sido recibidos con entusiasmo por los fanáticos. Estos uniformes evocan recuerdos de leyendas como Steve Largent y capturan la esencia del equipo en su era actual.

Not born in the 90s but they’re here for it. 🤩 pic.twitter.com/gDP7lYWrII — Seattle Seahawks (@Seahawks) July 19, 2023

Titans

El cambio de apodo de Oilers a Titans en 1999 ha sido honrado por el equipo de Tennessee con un uniforme que rinde tributo al azul de la antigua franquicia. Este diseño es un recordatorio visual de la historia de la reubicación del equipo, desde Houston hasta Memphis y finalmente a Nashville.

Jets

Los New York Jets han revivido el legado de la era del “Sack Exchange” con su Legacy White uniforme. Recordando a figuras como Mark Gastineau y Joe Klecko, este diseño promete llevar a los fanáticos en un viaje en el tiempo mientras se adaptan a los emocionantes cambios en el equipo para esta temporada.

Legacies are built in prime time. Be there ➜ https://t.co/rxJ1DzR53i pic.twitter.com/9pFu4qdXXj — New York Jets (@nyjets) July 24, 2023

Lions

Los Detroit Lions han sorprendido a todos con su enfoque único en los uniformes retro. El logo de la franquicia de 1961-69 ha sido rescatado para celebrar la temporada número 90 del equipo. Con colores nunca antes vistos en un uniforme de la NFL, los Lions han creado una nueva forma de conectar pasado y presente.

Here’s how you can pre-order your own alternative helmet via @fanatics — Detroit Lions (@Lions) June 21, 2023

Otros equipos con uniformes vintage

Otros equipos, como los Vikings, Browns, Broncos y Colts, también han presentado sus propias interpretaciones de uniformes retro y alternativos. Desde homenajes a leyendas pasadas hasta innovaciones contemporáneas, cada equipo ha dejado su huella única en la evolución de la estética de la NFL.

La NFL se prepara para la temporada 2023, que está a punto de comenzar. Estos emocionantes cambios en los uniformes y cascos son un deleite para los fanáticos del fútbol americano. A medida que los equipos se preparan para enfrentarse en el campo de juego, los aficionados estarán ansiosos por ver cómo lucen estos nuevos diseños.