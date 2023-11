Residentes de Cabo San Lucas a la espera del suministro de agua prometido por Leggs

Durante el segundo informe de gobierno del alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, residentes de las colonias Altamira Plus, Arcos del Sol y Tierra y Libertad llevaron a cabo una manifestación para exigir un mejor abasto de agua potable, expresando su necesidad con frases como “Necesitamos agua” y “Agua es nuestro derecho, no un lujo para algunos”.

Exigieron atención de las autoridades, señalando que, a pesar de la falta de servicio, los recibos de cobro siguen siendo elevados. Ana Cristina, manifestante de Tierra y Libertad, informó que llevan dos meses protestando sin recibir soluciones y advirtió que tomarían los pozos de agua si no obtenían respuestas.

“Pues si no nos dejan otra opción. Las pipas de agua están carísimas, no nos quieren dar ninguna solución, ¿qué más podemos hacer? (…) llevamos más de tres meses sin agua, entonces no se nos hace justo que nos llegan los recibos de agua, no sé si pagamos o no pagamos porque no tenemos el servicio, estamos pagando el servicio, tenemos los recibos, los estamos pagando, pero no tenemos el servicio de agua”, expresó Ana Cristina, manifestante de la colonia Tierra y Libertad.