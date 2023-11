¡Lo noqueó! Expeleador de AMM somete a ladrón (VIDEO)

A través de redes sociales se difundió un video que en pocas horas se volvió viral, pues captó el momento exacto en que un hombre somete a un presunto ladrón a través de una maniobra de defensa, en Estados Unidos.

Según los primeros reportes, el sujeto que se defendió fue identificado como Javier Báez, un expeleador de Artes Marciales Mixtas (AMM), que tuvo que reaccionar con sus conocimientos para detener a un delincuente que lo intentó atacar con un cuchillo.

El clip de no más de 15 segundos, se extrajo de la grabación de una cámara de seguridad que retrató como el exatleta hizo una llave de asfixia con la que el victimario quedó completamente noqueado.

Además, un medio local de Miami, ciudad donde ocurrieron los hechos, detalló que el intento de atentado ocurrió cuando Javier regresaba de una fiesta, por lo que al dirigirse al estacionamiento para tomar su auto, el ladrón apareció con el arma blanca.

Asimismo, en el clip se aprecia parte de la agresión del asaltante, mismo que corre hacia el expeleador de AMM y levanta su mano junto al cuchillo.

Es en ese momento, cuando Báez retrocede un poco, toma del cuello al agresor y lo tira hacia el piso. Posteriormente, cuando quedó inmóvil, el protagonista le quita el cuchillo.

Whoa Javier Baez in Miami got attacked by some random with a knife but shows why wrestling is important to know pic.twitter.com/zxVcE2T3AW

— Terrance McKinney (@twrecks155) November 3, 2023