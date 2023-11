Con la exposición “Atmósferas Urbanas”, mirarás a La Paz con otros ojos

La vida cotidiana es un sinfín de contrastes, matices y temporalidades. Hay lugares en los que, por la mañana, resulta de una manera, pero al llegar la noche, se convierte en otra. Y la propuesta de Javier Anzures, artista y productor plástico por casi 50 años, con su exposición “Atmósferas Urbanas”, lo comprueba totalmente.

El artista plástico reunió sus piezas con un sentido; por un lado, tenemos el lado “oscuro” de la cotidianidad. Común, pero lamentablemente, una ciudad comprende situaciones de violencia, desapariciones, injusticias, decepciones y tristezas. Es imposible no contemplar esta parte:

“Sí, justamente la idea es que haya este contraste, porque la temática que he estado utilizando en los últimos años, tiene mucho que ver con la ciudad. Primero he hecho exposiciones donde solamente son en blanco y negro, que le he llamado a esa serie “Crónica en blanco y negro”; y como que es un recuento de una cantidad de recoger lo cotidiano que sucede en una ciudad. Ahí no hay, digamos, un discernimiento entre lo bueno y lo malo, sino simplemente es una crónica”, contó