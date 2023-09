Por falta de espacio en la marina de Cabo San Lucas, el Bisbee’s no puede crecer

En un par de semanas iniciará de nueva cuenta la temporada alta en el destino, con ella una serie de eventos que enmarcan el inicio del arribo de turistas.

El torneo Bisbee’s es el evento de pesca deportiva más importante del mundo, el cual otorga una bolsa en premios superior a los 11 millones de dólares.

Clicerio Mercado, organizador de los torneos Bisbee’s en México, en entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, señaló que este evento deportivo se ha tenido que enfrentar a una serie de retos, desde problemas económicos mundiales que afectan la inscripción de participantes, hasta fenómenos naturales que han impactado en Los Cabos.

A pesar de esto, el torneo ha cobrado tal relevancia que, año con año, pescadores de todo el mundo buscan participar en el torneo, pero lamentablemente la marina de Cabo San Lucas se encuentra sin peines disponibles para que puedan anclar las embarcaciones.

“En Los Cabos resulta que la pesca deportiva representa más o menos el 30% de turistas, de todos los turistas que vienen a Los Cabos el 30% específicamente vienen a pescar, ¿cómo sabemos eso? Resulta que no hay espacio ya en la marina, la marina de Cabo San Lucas está saturada, no hay un peine vacío en la marina de Cabo San Lucas”.

Al estar ya rebasada la marina de Cabo San Lucas, el torneo no tiene la posibilidad de poder crecer en número de participantes.

Los organizadores del Bisbee’s comentaron que por este motivo para la edición de este año no esperan rebasar las 210 embarcaciones.

“Esto se refleja en que el torneo no va a crecer más porque la gente no quiere venir a anclarse a la bahía, entonces ya no hay lugar. El año pasado tuvimos 200 embarcaciones, este año no va pasar de 205-210 por la limitante que tenemos de peines0.