Famosos lamentan la muerte de Matthew Perry

Aunque hasta el momento, actores como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox o Matt LeBlanc, quienes también formaron parte del elenco de la icónica serie de los 90, no han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, otras figuras, como Maggie Wheler, Michael Rapaport y Bonnie Somerville, quienes también participaron en la serie de televisión, han compartido sus palabras de pésame.

Meredith Salenger compartió: “Oh no no no no no. ¡Matty! Oh hombre. Mi corazón se rompe. Matty… Matthew y yo nos conocemos desde que teníamos 16 años. Oh hombre. No hay palabras. Descansa en paz, dulce Matthew Perry”.

Sin duda alguna, la pérdida de Perry dejó un vacío no solo en los famosos que lo conocieron, sino también en los miles de fans que expresan el profundo impacto que tuvo el personaje en sus vidas.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki

— Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 29, 2023