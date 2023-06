Toda la emoción de FESTA: BTS celebra su décimo aniversario con un evento online lleno de sorpresas

Tras compartir ante los ojos del mundo su proyecto “Apobangpo 10” con una foto grupal a principios de junio, la banda de K-pop BTS lanzó un conjunto completo de fotos como parte de sus celebraciones por los primeros 10 años del debut de la banda de jóvenes cantantes.

Los fans del supergrupo se reunieron el lunes en el corazón de la capital surcoreana, Seúl, para celebrar el aniversario. Aunque, la banda BTS ha anunciado un magno festejo online denominado “FESTA” que durará 13 días de manera ininterrumpida.

El propósito, según medios especializados, el evento está diseñado para celebrar los años pasados desde el lanzamiento de la agrupación musical surcoreana, y al mismo tiempo cautivar a sus seguidores de varias partes del mundo con muchas sorpresas durante 13 días ininterrumpidos.

Nuevo sencillo y récords en YouTube: BTS estrena ‘Take Two’ durante el evento FESTA

El grupo de k-pop regresó brevemente a la movida musical y estrenó “Take two” en el marco de sus festejos por su primera década, y fue el 9 de junio pasado cuando Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, Suga, J-Hope y Namjoon presentaron ante su público una nueva canción grupal que habría sido grabada antes del ingreso de Jin y J-Hope al servicio militar.

Haciendo un poco de historia, es prudente recordar cuando Jin, Jimin, Jungkook, Suga, J-Hope, V y RM se juntaron para formar una de las bandas pop más populares de los últimos tiempos a nivel internacional. Incluso, su música logró que el K-pop sea conocido internacionalmente, desatando así todo un furor por el subgénero y la creación de muchísimos más exponentes.

Tal ha sido la aceptación de “Take two”que ya cuenta con más de 21 millones de vistas, pese a que apenas se ha estrenado la canción en formato de audio y no se ha confirmado el estreno de un video musical oficial, por lo que ya es una realidad BTS batió récords en el primer día del lanzamiento de “Take two” y actualmente se encuentra nominada en los programas musicales coreanos.

Fechas y horarios para disfrutar de los conciertos de BTS en México durante FESTA

Entre las sorpresas que organizó BTS, además del lanzamiento de la nueva canción “Take Two”, la agrupación ha preparado una serie de actividades junto al gobierno de Seúl, Corea, en el que se incluirá una serie de actividades on y offline.

El evento principal de BTS presents everywhere será el sábado 17 de junio en el Han River Park en Yeouido. Además, Namjoon y Jungkook realizarán una transmisión en vivo. Presentamos los horarios para cada país, basados en la hora de Corea del Sur:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 3:00 a 4:00 a.m.

Venezuela, Cuba, Costa Rica, Paraguay y Chile: 4:00 – 5:00 a.m.

Brasil, Uruguay y Argentina: 5:00 – 6:00 a.m.

Finalmente, pero no menos importante porque ya ocurrió, es lo que preparó BTS el pasado 2 y 3 de junio:

Se organizó la presentación de tres conciertos, se pasaron mediante YouTube y son “BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl”, “BTS 2021 Muster Sowoozoo” y “BTS Map of the soul ON:E”. Existen horarios y fechas para cada uno y estos son los siguientes para México:

BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl – 2 de junio / 9 pm

BTS 2021 Muster Sowoozoo – 2 de junio / 9 pm

BTS Map of the soul ON:E – 3 de junio / 5 am