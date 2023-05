Festeja CROC-SJC con rifa de pantallas de TV a trabajadoras

De una manera muy creativa este 10 de mayo el sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) festejó El Día de las Madres con una rifa de pantallas de televisión vía Facebook, y donde las ganadoras fueron trabajadoras de los diferentes hoteles donde se tiene contrato y de los colectivos vecinales.

A través de cada uno de los delegados sindicales, se hizo la entrega de los boletos a las participantes y desde las 08:00 de la mañana se inició la rifa de pantallas de televisión a través de la página CROC San José del Cabo, las ganadoras mostraron su alegría y satisfacción por haber sido agraciadas con el regalo.

El Comisionado Especial de la CROC en San José del Cabo, Francisco Javier Vargas, agradeció el respaldo del líder nacional Isaías González Cuevas para que, a través de las rifas de pantalla de televisión, se les haga un reconocimiento en El Día de las Madres.

Asimismo Francisco Javier Vargas agradeció el apoyo de los delegados sindicales para reconocer a las madres trabajadoras afiliadas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, así como a las mujeres que integran el Colectivo de Mujeres de la CROC en las colonias y comunidades del destino turístio.

Las ganadoras son Lorena Ortiz Martinez, del hotel Paradisus Los Cabos; Gloria Liliany Ramírez García, del hotel Zadún, a Ritz-Carlton Reserve; Dulce Abril Rodríguez Islas, de Hilton Los Cabos; Erika Lizbeth Flores Lara, The Westin Los Cabos Resort Villas & Spa; Gabriela Kauffman, de Solaz, A Luxury Collection Resort, Los Cabos; Silvia Irene González Alba, de Solaz & Luxury; Angélica Gómez Garnica, de Four Seasons Hotels and Resorts; Adriana Zamora Zamudio, de Barceló Gran Faro Los Cabos; Esthela Jacobo Abarca, de Barceló Gran Faro; Maricela Núñez Martínez, de Viceroy Los Cabos.

Asimismo Fabiola Berenice Arteaga López, de Viceroy Los Cabos; Esther Benítez Astudillo, de Solaris Los Cabos; Martha Muniz Contreras, de Marquis Los Cabos; Griselda de la León Mejía, de Cabo Azul Resort; Eliud González de la Cruz, de Puerto Los Cabos; Victoria Vivar, Pde aradisus Los Cabos y Guadalupe Muñoz, Pde aradisus Los Cabos.

De los Colectivos Vecinales las ganadoras fueron: Iveth Carolina Ruiz Cuadras, de Villas de Cortes; Teresa Vazquez, de Vista Hermosa; Leticia Melchor Lopez, de Vista Hermosa y Rosa Muñoz Larios, de la colonia El Zacatal.