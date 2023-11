Arte en las calles: 10 años del Festival ‘Pa’h La Calle’ en Los Cabos

Danza, teatro, marionetas, pantomima, circo, cuentacuentos, música, cine, literatura, fotografía y más, será la oferta cultural que ofrecerá el Festival Internacional de Artes Escénicas “Pa’h La Calle” que se realizará en Los Cabos del 18 al 26 de noviembre.

De acuerdo con la directora del festival, Fabiola García, el festival reunirá a más de 100 artistas de distintas partes de México y en esta ocasión tienen como invitado a Cuba, de donde vendrán artistas que ofrecerán una amplia oferta cultural y que cuentan con experiencia en festivales como el Cervantino o Festivales de la Ciudad de México.

En su décima edición, el proyecto se estableció con el propósito de brindar espectáculos de alta calidad en espacios públicos, reconociendo que la cultura puede ser una poderosa herramienta para forjar conexiones y arraigar a las comunidades.

“En un lugar como lo Cabos donde tenemos gente de tantos lugares por la migración lógica de un destino turístico, se necesita crear vínculos y es a través de las artes que nosotros crear vinculaciones entre las personas que vienen de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Monterrey, de todos lugares porque nos hemos dado cuenta que ya en 10 año que vamos a cumplir, que la gente en Baja California Sur, la mayoría de los radicados, no se conocen, no conocen a su vecino, no tienen convivencia como lo tienen en otros lugares del maso continental y esto trae problemas sociales como sentido del desarraigo, entonces no cuidan la colonia, se van desencadenando como de presión y varias conductas que a nivel social no son buenas para una comunidad”, agregó Fabiola García.