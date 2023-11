¡La Baja 1000 con todo! La Paz está de fiesta en el malecón

El malecón turístico de La Paz está de fiesta; con toda la adrenalina, la gente sigue llegando y no piensa perderse ninguna actividad de la Baja 1000, evento en el que por primera vez da inicio en el hermoso puerto de ilusión.

Familias, parejas, visitantes de todo el mundo, y por supuesto, la “palomilla” de la capital del estado. Nadie puede faltar a esta fiesta en la que se han convertido en anfitriones del evento más importante del Score International. Tal como comentó una aficionada en compañía de su hijo:

Inclusive hasta los comerciantes de comidas y bebidas de nuestro mayor agrado ya se sienten con toda la energía para hacer que las y los aficionados vivan estos días al máximo; sin olvidar la música bajo la increíble vista de la bahía de La Paz, que toda la gente de Mexicali ha quedado enamorada, así lo dijo una turista aficionada que nos dijo “es mi primera vez aquí, y es hermoso”:

“Desde Mexicali venimos muy felices y muy contentos; y es la convivencia, más que nada… El ambiente, la emoción, a mí me gustan mucho las carreras. Las seguimos todas, la 250, la 500, y aquí estamos en la 1000, presentes”, comentó.

Familias sudcalifornianas; incluyendo padres, madres, hijos, hasta sobrinos y tíos, están muy felices de poder estar en el malecón y tener la oportunidad de presenciar un pedacito de esta fiesta a la que no les había sido posible asistir, comentaron algunos. Pues, ir hasta Ensenada resulta difícil para un gran sector de la población:

“Me gusta este deporte y si es la primera vez que me toca presenciar una baja mil, y más que nada aquí en la edición de la ciudad de La Paz, que está superpadre y no podría desaprovechar esta oportunidad, porque ya ir a Ensenada es un poco difícil y la mayoría de las veces vas a las brechas y eso, pero ya no llegan la mayoría de los autos y demás. Entonces hay que aprovechar esto, que se está promocionando aquí en La Paz. Y más que nada que lo disfruten, que lo disfruten y que sean unos aficionados responsables”, comentó una joven.