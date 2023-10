Filtran video de Mia Schem, rehén israelí capturada por Hamás

Mia Schem, es una de las personas que fueron capturadas como rehenes por el grupo Hamás, sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia mundial, luego de que tras los ataques comenzados desde el pasado 07 de octubre, los yihadistas filtraron un video de la joven quien pide regresar con su familia lo antes posible.

De origen franco-israelí, los primeros reportes indican que Mia tiene 21 años y que fue capturada durante su estadía en el festival Nova, cerca de la frontera de la Franja de Gaza, junto a otras 200 personas.

El clip que ronda principalmente en la plataforma de ‘X’, permite observar a la joven cautiva, mientras un aparente médico atiende una herida que tiene en su brazo izquierdo y al mismo tiempo le cambia un vendaje.

Asimismo, en la segunda parte de la grabación, Schem se levanta y brinda unas palabras a la cámara, momento en el que menciona que pese a su captura, los terroristas le han proporcionado medicamento y alimento.

Sin embargo, es también cuando aprovecha para enfatizar en que desea regresar a casa con su familia, por lo que pide que la saquen de ese lugar:

Al-Qassam Brigades troops provide medical aid to Israeli Prisoner of War Mia Schem. She gives message to Israel that she is in #Gaza and hopes to reunite with her family. #Palestine pic.twitter.com/pvRgl3sKtH

— Muhammad Ibrahim Qazi (@miqazi) October 16, 2023