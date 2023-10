Pete Davidson se pronuncia sobre el conflicto en Israel y Gaza en ‘Saturday Night Live’

Pete Davidson abordó el tema del terrorismo en medio del conflicto bélico entre Israel y el grupo Hamás, durante su participación en el programa ‘Saturday Night Live’, por lo que de inmediato llamó la atención. Davidson, conocido por su humor ácido y sus experiencias personales, compartió sus reflexiones sobre las “terribles escenas” que han conmovido al mundo en los últimos días.

Incredible SNL statement by Pete Davidson.

No matter what you think of SNL, I think this statement transcends political divides. Please give it a listen.

Great job Mr. Davidson.

pic.twitter.com/RAbHUN5Qql

— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 15, 2023