A los militares se les están regalando negocios por obra y gracia de López Obrador, a los que no les ha costado ni un peso en su formación, ni nunca han tenido la iniciativa, el esfuerzo y el riesgo de echar a andar una empresa, con financiamiento ilimitado y con seguro de fracaso como el INSABI o el INAMI o SEGALMEX, que no obstante los errores que se cometan y las grandes pérdidas de dinero por corrupción o ineptitud, no hay mayores responsabilidades ni cargos a los responsables. Los protege la impunidad.

Pronto va a empezar la compañía aérea militar que se llamará Mexicana de Aviación, con las mismas condiciones de inicio, improvisación, ninguna experiencia en el manejo de una línea aérea comercial, con el presupuesto abierto hasta que se acabe por mala administración. El mismo cuento.

Estamos en un militarismo militar, valga la redundancia y un militarismo comercial completamente anticonstitucional en ambos aspectos, por adjudicar al ejército acciones que no le corresponden, por clara definición de nuestra Constitución.

Tanta violación de las leyes y la permeabilidad de estas acciones s todos los rincones de México se está creando una ola imparable de descontento por falta de apoyo de las autoridades en la solución de sus problemas locales.

Todo ese descontento son votos para promover el cambio en el 2024, y liberarnos de esta fallida interpretación de las leyes, el cual viene en todos los segmentos sociales que han salido afectados.

Hay que agregar a toda la comunidad de la clase media poderosa y productiva, todo el mundo intelectual, todos los diarios y sus columnistas siendo todos ellos insultados a diario por el presidente en turno, creando un rechazo creciente e imparable a sus acciones, que obviamente se traducirán en votos en contra de su supuesta permanencia virtual en su sucesor.

Si la oposición se organiza vendrá,

“el imparable cambio de gobierno en el 2024”.