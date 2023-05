Incrementan campañas de esterilización en Los Cabos para controlar la sobrepoblación animal

San José del Cabo, Baja California Sur- En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, Aida Trujillo, presidenta de Pet Los Cabos, manifestó que no se puede hablar de tener una comunidad sana y segura si aún existe un problema tan importante como la sobrepoblación animal. En Pet Los Cabos, el enfoque principal es atacar el problema de raíz ofreciendo campañas de esterilización gratuitas y de bajo costo, así como programas de educación sobre tenencia responsable en las escuelas y otras instituciones del municipio.

“Nosotros en Pet Los Cabos estamos convencidos de que el bienestar social y el bienestar animal van de la mano, no podemos hablar de tener una comunidad sana y segura si tenemos un problema tan grande de sobrepoblación, de perros y gatos que sin culpa propia están rondando las calles, en busca de comida no solamente sufriendo y teniendo una vida miserable, sino también impactando la salud pública”.

“El enfoque principal de nuestra asociación es atacar el problema de raíz ofreciendo campañas de esterilización gratuitas y de bajo costo, así como programas de educación sobre tenencia responsable en las escuelas y otras instituciones del municipio”.

La esterilización de un perro o gato es una operación de rutina en la que se extraen los órganos reproductores de las mascotas. Según Aida Trujillo, estas campañas de esterilización se han realizado durante los últimos meses en diferentes puntos del municipio, al menos una vez al mes, dependiendo de los recursos que se recauden entre los lapsos de la última clínica de esterilización. En 2022, Pet Los Cabos realizó un total de 5 mil esterilizaciones en la entidad cabeña.

Aida Trujillo destacó que no hay excusa para no realizar la esterilización, ya que no son la única asociación que ofrece campañas gratuitas y a bajo costo. Hay varias asociaciones trabajando muy duro en el municipio y que se debe aprovechar el apoyo de extranjeros que viven en la localidad y que visitan también como turistas y que les interesa este tema.

“Es importante informarnos acerca de todos los beneficios que nos da el esterilizar a nuestros perros y a nuestros gatos, entendemos que muchas veces es difícil y por eso es que ofrecemos estas campañas en realidad no hay excusa, no somos la única asociación que está ofreciendo campañas gratuitas y a bajo costo hay varias asociaciones trabajando, muy muy duro en el municipio, creo que somos un municipio muy afortunado porque contamos con el apoyo de extranjeros que viven en la localidad y que visitan también como turistas y que les interesa este tema entonces hay que aprovechar, hay que difundir, por favor, acérquense, pueden visitar nuestra página Pet Los Cabos en Facebook o buscarnos en Instagram”.

Pet Los Cabos realizará la próxima campaña de esterilización el 27 de mayo, y para acceder a un lugar es importante realizar un registro a través del WhatsApp 624 151 5842. Asimismo, se puede recibir asesoramiento en relación a la importancia de este procedimiento clínico en beneficio de las mascotas.