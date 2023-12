INE amplía convocatoria electoral en BCS por falta de participación ciudadana

Debido a la baja participación de la ciudadanía en Baja California Sur para formar parte de los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en el proceso electoral 2024, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad extendió la convocatoria hasta el 8 de enero.

La Consejera Presidenta del Distrito 02 en el estado, Griselda Rangel Juárez, señaló que para el buen desempeño de la jornada electoral se necesitan más de 120 capacitadores y supervisores.

“Informar a la ciudadanía que continúa la convocatoria abierta debido a que el número de supervisores y capacitadores que requerimos, que en su totalidad son 113 capacitadores asistentes electorales y 19 supervisores, todavía tenemos una falta de personas. Nos hacen falta, fue baja la respuesta de la ciudadanía, quedamos en un promedio, digamos por debajo, apenas para cubrir mínimamente este número de figuras a contratar y además necesitamos tener tres a uno, porque para el Instituto la experiencia nos ha mostrado que cuando hay contrataciones muchas veces encuentran otros empleos o alguna razón que los lleva a no continuar, por lo que lista de reserva es la herramienta que tenemos para no tener que hacer otro concurso u otra convocatoria; sin embargo, en esta ocasión la convocatoria no surtió todos los efectos que esperábamos”.