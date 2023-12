¡Se va de Pumas! ‘Turco’ Mohamed renuncia como DT por “problemas personales”

¡Bombazo para los aficionados de la UNAM! Este martes 12 de diciembre, Antonio el ‘Turco’ Mohamed, presentó su renuncia como director técnico (DT) de la escuadra de los Pumas, pues pese a que concluyeron su participación del Apertura 2023 de la Liga MX, su contrato finalizaba hasta mayo 2024.

Contrario a lo que muchos pensarían tras la eliminación de los auriazules, el exdirigente argumentó durante una conferencia de prensa que la decisión fue tomada por “motivos personales” y que, además, la directiva de los universitarios le propuso seguir al frente del cuadro por más tiempo:

Asimismo, aprovechó el espacio para disculparse con la afición por “no terminar” lo pactado desde el inicio y detalló, que prefirió no despedirse de los jugadores, pues no está acostumbrado a hacerlo en ninguno de los equipos que abandona:

“Pido una disculpa por no terminar el contrato, me faltaban cinco meses, no es por ir a trabajar por otro equipo o cualquier otro tipo de especulación (…) Nunca me despido porque sé que en algún momento las circunstancias nos volverán a juntar”, mencionó.