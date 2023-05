¿Aguantar una infidelidad? Miley Cyrus soportó más de 14

¡Vaya, vaya! En los últimos meses se ha estado hablando sobre la supuesta infidelidad que vivió Miley Cyrus a manos de Liam Hemsworth durante su matrimonio, ya que resulta que la casa donde se filmó su video de “Flowers” fue el escenario de ¡nada más y nada menos que 14 encuentros secretos de Hemsworth con otras mujeres mientras seguía casado con Miley!

Parece que las cosas no eran tan perfectas como parecían en su matrimonio. Esto nos deja con muchas preguntas y con un montón de chismes que no podemos resistir comentar. ¡El drama no tiene fin en Hollywood!

Estas especulaciones han generado un gran interés y han dado lugar a rumores sobre posibles infidelidades por parte del actor. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, esta información ha generado controversia y ha puesto en duda la fidelidad de Liam durante su matrimonio con Miley.

El romance entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth comenzó en 2009, en el set de “The Last Song” y duró poco más de 10 años. Se casaron en 2018, pero al año siguiente decidieron divorciarse, poniéndole fin a una relación que capturó la atención del público.

Y es que durante su relación, se hablaba de una dinámica tóxica entre ellos, pero al finalizar su vínculo, la opinión pública se puso del lado del actor, señalando injustamente a la intérprete de “We Can’t Stop” como la culpable e incluso victimizando a Liam.

Sin embargo, la realidad podría ser distinta a lo que se pensaba. Fue entonces que Miley lanzó “Flowers”, una canción que dio a conocer su versión de los hechos y se convirtió en un himno para aquellos que han vivido en carne propia una infidelidad.

Recientemente, ha surgido el rumor de que la casa donde se grabó el video musical fue testigo de las supuestas 14 ocasiones en las que Liam le habría sido infiel.

Algunas de las mujeres que han sido vinculadas con el actor son Eiza González, quien fue señalada como la primera en la lista. Aunque Liam ya había terminado su relación con Miley en ese momento, esta supuesta traición no pasó desapercibida para los seguidores de la estrella de Hannah Montana.

Otro nombre que ha surgido en los rumores es el de Amanda Bynes. Se dice que su participación en la ruptura de Miley y Liam en 2013 fue determinante, pero hasta ahora no se ha podido confirmar esta información.

Jennifer Lawrence, la protagonista de “Los Juegos del Hambre”, también ha sido relacionada entre las supuestas infidelidades del hermano de Chris Hemsworth. Se especula que el actor engañó a Miley con su compañera de reparto, y que incluso la cantante hizo referencias a Jennifer en el video de “Flowers”.

Otro nombre que resuena es el de la modelo y bailarina, Gabriella Brooks, quien fue vinculada con la estrella australiana, después de que este anunciara su separación definitiva en 2019. La relación entre ellos se hizo pública y a pesar de una breve ruptura, se reconciliaron en 2022.

This is likely false but I know the one time Liam cheated was with Amanda Bynes on June 9th 2013. Liam & Miley called off their engagement on Sep 13, 2013. And on Sep 18, 2013 Liam was caught kissing Eiza Gonzalez pic.twitter.com/JVALDwTjP2

— Q U I N N (@quinncyrusxxx) January 15, 2023