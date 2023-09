Los Cabos quiere ser referente en infraestructura peatonal para el turismo

En días recientes, se informó sobre una reunión entre el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y empresarios de la Asociación Amigos de Los Cabos, en la que se detalló la construcción de puentes peatonales. De acuerdo al alcalde, las obras comenzarán en aproximadamente 15 días a lo largo de la Carretera Transpeninsular.

Estos puentes se construirán en la vía federal para abordar la falta de infraestructura peatonal. Al respecto, el arquitecto Próspero Tapia, representante del Colegio de Arquitectos Sección Los Cabos, enfatizó que estos puentes deben satisfacer las necesidades de la población y, en particular, resolver los problemas de la zona.

Próspero Tapia destacó la importancia de que los futuros puentes peatonales en la Carretera Transpeninsular se conviertan en un icono dentro de los destinos turísticos y sean accesibles tanto para los visitantes como para los residentes de Los Cabos.

Hizo hincapié en que estos puentes no deben limitarse a ser estructuras de acero convencionales, sino que deben diseñarse teniendo en cuenta las necesidades de las personas de la tercera edad y aquellas con discapacidades que desean desplazarse por la zona.

“Creo que para hacer un paso elevado se necesita que sea accesible para toda la gente, que tenga elevador para la gente que no puede subir escaleras, que tiene problemas con ellas y no sé si exista la posibilidad de hacer escaleras. Cosas más sencillas que se puedan implementar para cruzar la carretera, esas tendrían que ser las soluciones, si se va a ser un puente peatonal, debe ser un icono para el destino, que no sea un paso solo con acero como los que vemos por todos lados”.