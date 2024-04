Otra vez el Insude: Triatletas de BCS, víctimas de la desorganización

Una madre de familia se comunicó de manera anónima a este medio periodístico para exponer una presunta deficiencia en la logística del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) con respecto al equipo de triatlón de Baja California Sur que participó en la etapa macro regional de los Nacionales CONADE.

En su declaración, la madre de familia denunció una presunta falta de coordinación en el transporte de los jóvenes del equipo de triatlón de Baja California Sur. Según su relato, los deportistas llegaron al hotel con sede en San Luis Potosí a las 23:00 horas, durmiendo apenas dos horas antes de tener que levantarse nuevamente a las 04:00 horas para competir. Esta situación habría generado cansancio y afectado el rendimiento de los seleccionados.

“Mi inconformidad es sobre cómo ellos manejaron el traslado. Ellos ayer salieron de San José del Cabo, viajaron a México, volaron a San Luis Potosí y de San Luis Potosí viajaron a Ciudad Fernández que es donde se llevó a cabo el triatlón”. Anónimo.

“Sin embargo, del aeropuerto de San Luis Potosí, al lugar donde fue la competencia, son dos horas y media de camino. Ellos llegaron a las 11 de la noche y alrededor de la 1 AM ellos estaban llegando al hotel y de ahí, todavía tuvieron que armas sus bicicletas por que antes de las 6 de la mañana tenían que estar en la zona de transición, por lo que mi hijo y todos durmieron tres horas, por lo cual, dime tú, ¿qué clase de descanso es ese?”. (Anónimo)

La entrevistada también señaló que el Insude incumplió su compromiso de proporcionar uniformes representativos para los atletas, a pesar de haber confirmado previamente que lo harían. Esta omisión afectó la imagen del estado, ya que el resto de las delegaciones participantes sí contaron con indumentaria representativa.

“No hay uniformes. Yo en la mañana me comuniqué con el Insude, hablé con una persona y él me aseguró que sí habría uniformes, que sí los tenían y me explicó parte de la logística. No obstante, al preguntarle al entrenador si podía checar los uniformes, resultó que no”, reclamó la mujer.

“Ayer una persona del Insude se comunicó con él y le dijo ‘oye perdón, pero no hay uniformes para tus chicos’”, agregó.

“Para un chico de 15 años es un orgullo portar un uniforme de Baja California Sur y más cuando estás compitiendo con varios estados que llevan pants y swimsuit. Esas cosas añaden identidad y mi hijo tuvo que llevar un traje que le dio su entrenador de Los Cabos, mientras que los otros dos compañeros usaron uno del año pasado”.

