Leggs Castro expone intento de sabotaje al suministro de agua en Cabo San Lucas

El alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, anunció una investigación interna en respuesta a un intento de boicot para afectar el suministro de agua en la delegación de Cabo San Lucas. Durante una reunión con el grupo Reflexión en la capital del estado, Leggs Castro reveló estas medidas y señaló que se realizaron nombramientos estratégicos para garantizar el servicio de agua en la mencionada área.

“Hay una situación que se tiene que decir, porque se va a saber de todos modos, ha habido un pequeño boicot para que no tuviera agua Cabo San Lucas, motivo por el cual tuve que hacer algunos cambios fuertes, hoy entregamos posesión a algunas personas y el agua que se mande a Cabo San Lucas debe de llegar a ese destino, eso nos permitirá que en próximos días la delegación tenga más agua en los próximos días”.

Leggs Castro, informó que actualmente se está llevando a cabo una investigación interna profunda para determinar las responsabilidades de los funcionarios que han intervenido en el intento de boicot al suministro de agua potable. Leggs Castro señaló que, en los próximos días, los responsables serán suspendidos y se tomarán las medidas necesarias en su contra, llegando a las últimas consecuencias.

“Si es una investigación a fondo, porque van a llorar varios en próximos días, porque los vamos a suspender por no estar a la altura de las responsabilidades, porque el hecho de querer favorecer a un actor político y que no tenga agua Cabo San Lucas y quede mal yo, eso no se vale, eso es inhumano, entonces vamos a irnos hasta las últimas consecuencias sobre ellos”.