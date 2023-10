Director del ISSSTE desmiente recortes al presupuesto y personal para el 2024

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, desmintió al diputado Marco Antonio Almendariz Puppo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California Sur sobre los recortes al presupuesto y personal para el 2024.

De acuerdo con Zenteno Santaella el mayor gasto de la institución que dirige es destinado a pensiones, sin embargo, el recurso está garantizado para el siguiente año:

“Yo creo que el diputado no está bien informado, nosotros no tenemos recorte, el ISSSTE está muy bien, tiene presiones de gasto, que lo vamos a resolver. El ISSSTE está sufriendo una gran transformación, no padeciendo, que es distinto. Contamos con un presupuesto de más de 475 mil millones de pesos, el tema es que el 70% se va a pensiones, entonces el resto lo estamos administrando con austeridad, transparencia y alcanza el recurso”, señaló Zenteno Santaella.