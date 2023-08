¡Sorpresa! Jessica Chastain asiste al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol

¡Sorpresa! La presencia de Jessica Chastain en el tercer concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México sorprendió a muchos.

La renombrada actriz estadounidense decidió hacer el viaje hasta la capital de nuestro país para disfrutar en persona del espectáculo de “Ty”, que ya ha establecido nuevos récords en su paso por territorio mexicano como parte de la gira “The Eras Tour”. Esta gira ha arrasado en los Estados Unidos y ya ha abarcado todo ese país.

Hasta ahora, Taylor Swift ha deleitado a su audiencia con un total de 55 conciertos desde el comienzo de la gira en marzo de este año. Las últimas tres presentaciones han tenido lugar en la Ciudad de México y el último acto tendrá lugar este domingo.

Después de esta actuación, Swift tomará un merecido descanso hasta noviembre, cuando regresará a los escenarios en Argentina.

Aunque el concierto tuvo lugar ayer, Chastain ha compartido imágenes y videos capturados del momento, lo que ha emocionado enormemente a los “swifties” que también formaron parte del público en el Foro Sol, pero no se percataron de su presencia.

En sus diversas plataformas de redes sociales, Jessica ha advertido a sus seguidores sobre su inminente “avalancha” de contenido relacionado con el “The Eras Tour”.

Junto a una foto en la que aparece abrazando a Taylor, compartió una serie de videos en los que “Tay” interpreta: “You Belong with Me”, “Shake It Off” y “Cornelia Street”. Esta última canción ha sido solicitada insistentemente por sus seguidores durante la gira.

El momento en que Taylor decidió interpretar “Cornelia Street” se convirtió en uno de los instantes más emotivos de la noche.

Previo a entonar la canción, la cantante explicó que había recibido numerosas peticiones a lo largo del tiempo para tocar esta canción, pero decidió esperar a su llegada a México para hacerlo.

La visita de Jessica a nuestro país también llamó la atención debido a un detalle: en su publicación, etiquetó a Isaac Hernández, el bailarín y coreógrafo mexicano, a quien agradeció por organizar su presencia en el evento. Esto dejó a muchos con la boca abierta, ya que no se sabía que Chastain y Isaac tenían una relación amistosa.

Spamming u w really good @taylorswift13 Eras Tour content 🥰 thank you for organizing it Isaac Hernandez pic.twitter.com/DkLlZUvhAV

— Jessica Chastain (@jes_chastain) August 27, 2023