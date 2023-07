Jóvenes con discapacidad pueden recibir apoyo económico de por vida

Los jóvenes con discapacidad tienen la opción de solicitar un apoyo económico bimestral, y la Delegada de Programas para el Bienestar en Baja California Sur, Dhipna Yanssen Weichselbaum, los invita a conocer los requisitos para acceder a este ingreso monetario.

Anteriormente, existía un programa dirigido a mayores de 30 años, pero desde febrero de 2023, no ha sido posible abrir la convocatoria debido a recursos insuficientes, explicó la Delegada Yanssen.

“Es importante que la ciudadanía sepa que no se otorgan programas a todos, porque no contamos con suficiente financiamiento, no es otra situación ni es con intención de excluir; nuestros principios nos guían a priorizar a los más necesitados, y comenzamos con los niños, ya que si desde pequeños pueden recibir la asistencia adecuada, quizás no superen completamente su discapacidad, pero mejorarán su calidad de vida. Ese es el criterio para considerar a jóvenes menores de 29 años”, añadió la Delegada.