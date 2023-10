“Le pagué más de 300 mil pesos y no cumplió”: afirma cantante sobre Karely Ruiz

Una vez más Karely Ruiz, la tan polémica estrella de OnlyFans, acaparó la atención mediática, pues esta vez, Chuy López, cantante de regional mexicano, afirmó durante una entrevista que la regiomontana incumplió con un contrato de más de 300 mil pesos.

Fue durante su participación en un pódcast, donde el intérprete contó su experiencia al contratar a la modelo, de quien se llevó una mala imagen al conocer su “verdadera forma de ser”.

López menciona que su intención fue grabar un video musical junto a ella, pues debido a una estrategia de marketing a la que quiso apostar, prefirió invertir en conseguir la imagen de Karely antes que realizar una gira de medios:

“Me dijo mi manager: ‘¿Qué prefieres? Porque sí está fuerte la inversión’, porque eran 300 bolas (pesos) y aparte vuelos y todo, unas cien bolas (pesos) más de gastos (…) La experiencia, la neta fue mala. Grabar con Karely Ruiz fue una mala experiencia, la neta”, añadió el músico.

El clip que ya se encuentra disponible en plataformas de streaming, muestra a la también influencer como la protagonista del tema ‘Noche de Shots’, sin embargo, de acuerdo con el artista, su montaje fue una cuestión complicada desde el inicio, pues las diferencias con la joven comenzaron cuando llego a la ciudad de grabación.

Chuy señaló que cuando pasaron a recoger a Ruiz en una camioneta que ella solicitó, ni siquiera los saludó, por lo que las cosas empezaron a tornarse incómodas desde ese momento:

“Se subió la morra y no nos saludó, iba yo manejando y ni un ‘Hola’. Aunque la morra facture y lo que sea, yo pienso que un saludito así sea el chofer… En un semáforo dije, ‘pues está muy seco este rollo’ e hice así nomás (volteo a verlas) y les tuve que sacar plática”, mencionó.

Cantante asegura que Karely Ruiz no cumplió con contrato de video

Pero eso no fue todo, pues según los detalles de Chuy López, la creadora de contenido no cumplió con el contrato que establecieron, pues en él estipularon que tenía que promocionar el video musical en sus redes sociales, cosa que no realizó:

“Lo que me agüito después fue que el contrato estipulaba eso, se le dijo que se iba a estrenar el 18, estamos a 22, 23 y no ha subido ni la historia, me acuerdo y me da coraje, la neta. Se estrenó el video y uno espera la historia para que jalara, porque por eso se hizo la inversión”, contó.

Hasta el momento Karely Ruiz no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, el intérprete lamenta que la relación laboral con la joven se haya dado de esa forma, pues asegura que le brindaron la mejor atención posible.