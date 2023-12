La comunidad skater de Los Cabos busca promover la cultura y no ser un problema social

Los Cabos, BCS. – Durante muchos años, la sociedad estigmatizó a la comunidad skater con ideas relacionadas con el vandalismo, consumo de sustancias y disturbios públicos. En la actualidad, esos juicios poco a poco van disipándose y la gente comienza a reconocer esta actividad como lo que es, un deporte olímpico. Ramsés e Isaí Mondragon, promotores de la disciplina, explicaron cuál es la finalidad de todo esto, pretendiendo que haya más espacios deportivos y dejar fuera los tabúes que tanto los han acechado.

“Lo que nosotros promovemos es que nos volteen a ver ya que siempre ha existido un tabú en el tema del Skateboarding y la música, los tatuajes y lo que queremos es fomentar son espacios culturales deportivos, donde no se nos vea como un problema social ya que no lo somos, nosotros somos personas con gustos diferentes, nos gusta el skate, otro tipo de música, tatuarnos pero eso no nos hace mejor ni peor que nadie, a final de cuentas es un estilo que hemos adoptado “

“Siempre que hemos hecho eventos, siempre hay música, cosas urbanas y en ocasiones hay arte. Al mismo tiempo que se ponen en otra área, el skate, música y, por otro lado, pueden graffitear, prácticamente desenvolverse y la influencia ha sido muy grande aquí en Los Cabos”.

Ramsés Mondragón tiene muy en claro que lo que hace falta en el municipio son más espacios en los que se pueda practicar el skateboarding, ya que la infraestructura es limitada y no todos pueden desarrollarse con la comodidad deseada. Asimismo, subrayó que este movimiento no busca encontrar a los mejores atletas, sino llevarlos por un buen camino y evitar que caigan en vicios nocivos. El proceso para llegar a donde hoy se encuentran no ha sido nada sencillo, remarcando que en el camino muchos compañeros se han perdido en drogas o simplemente no tuvieron el enfoque para llegar a la profesionalización. Sin embargo, se encuentran contentos de ver todo lo que han logrado y esperan que el gobierno municipal les otorgue más apoyos para seguir creciendo.

