La Madrina cautiva a sus comensales con grandes platillos

Por 14 años, Soledad González Villalobos ha cautivado el paladar de los comensales que llegan hasta su negocio ubicado en la comunidad de La Paya en San José del Cabo. Durante estos años, ella ha sido nombrada como “La Madrina”, esto debido al apoyo que externó a un muchacho que llegó pidiendo trabajo.

“Me llaman ‘La Madrina’ porque vino un muchacho de México y yo lo rescaté porque andaba en el alcohol, y se puso a trabajar conmigo, él volvió a entrar a un centro de rehabilitación. A veces llegaba mucha gente que él había metido al centro de rehabilitación, motivo por el cual lo consideraban como un padrino. Ese muchacho volvió a recaer, lo quise volver a rescatar y ya no se pudo, ya no se pudo levantar y falleció, y por él me quedó este apodo”.