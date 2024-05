Tunden a Lady Gaga por confesar que dio cinco conciertos enferma de COVID-19

Lady Gaga ha sido criticada redes sociales tras revelar que dio cinco conciertos de su gira “Chromatica Ball” mientras se encontraba enferma de COVID-19.

La confesión la hizo durante la sesión de preguntas y respuestas para el estreno de su documental “Gaga Chromatica Ball”, la cual se estrenará en HBO Max y documenta la gira que realizó en 2022.

Cabe mencionar que, “Chromatica Ball” se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2022, por cerca de 20 ciudades de Europa, América del Norte y Asia, en lo que fue la recta final de la pandemia por COVID-19.

El presentador le preguntó a la cantante si tenía algún dato que quisiera compartir sobre este proyecto, algo que nunca antes había contado y que quisiera compartir en ese momento. Fue entonces cuando la intérprete de “Bad Romance” no dudó en responder y afirmó entre risas, que dio los conciertos estando enferma. Como era de esperarse, los fanáticos comenzaron a abuchearla.

La cantante explicó que su decisión de seguir adelante con las presentaciones se debió a su deseo de no decepcionar a sus fans, quienes esperaban con ansias los conciertos.

También dijo que sentía culpa por haber puesto en riesgo a su equipo y público, por lo que pedía disculpas constantemente.

Sin embargo, pese a sus disculpas, muchos usuarios comenzaron a criticarla y calificarla de “irresponsable” por haber antepuesto su show a la salud de las personas que la rodeaban.

Sin embargo, también hay quienes defienden a la cantante, argumentando que ya había pasado el pico de contagio y que tomó las medidas de precaución necesarias para proteger a su equipo y público.

