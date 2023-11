Leonel Martínez desapareció en Los Cabos, su familia lo busca desde Morelos

Leonel Martínez Flores, un joven de 26 años, perdió comunicación con su madre, quien reside en Jojutla, Morelos, la cual solicita apoyo para la localización del joven, del cual desconoce su paradero desde hace más de 15 días.

De acuerdo con el reporte de la madre, Leonel Martínez Flores radica en el municipio de Los Cabos, pero hace más de 15 días dejó de comunicarse,

“El diario me marcaba y teníamos comunicación. Desde hace 15 días su teléfono no está activo, ayer entró la llamada y no me contestaron, insistí, pero lo apagaron y ya me preocupé porque no se nada de él no sé si puedan apoyarme, por favor”.