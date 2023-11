¡Sin justicia! Tras ocho meses de amenazas de su exyerno; mujer teme por su vida

La madrugada del 14 de septiembre, el exyerno de Nubia “N” cumplió sus amenazas: en compañía de un cómplice, incendió los dos vehículos particulares de la madre de familia que estaban estacionados afuera de su domicilio en la colonia Puesta del Sol, en La Paz.

Más de dos meses después de los hechos, el agresor sigue libre de la justicia, así lo denunció la afectada, quien declaró que ha sido amenazada de muerte por quien fuera el novio de su hija. El sujeto decidió vengarse porque su ex lo abandonó por presunta violencia familiar para volver al lado de su madre después de haber vivido en unión libre.

Nubia explicó que, pese a las pruebas presentadas ante las autoridades, su caso sigue sin mostrar avances. De poco o nada sirvieron las evidencias fotográficas y de video agregadas a la carpeta de investigación en seguimiento por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según la víctima.

Según el testimonio de la mujer, su exyerno ya contaba con procesos penales previos, sin embargo, ella desconoce por qué fue liberado. Fue después de que se iniciaran dichos procesos que conoció a su hija, inició un noviazgo, se fueron a vivir juntos y posteriormente se separaron en malos términos. Semanas después de la ruptura, toda la familia comenzó a recibir amenazas a través de llamadas y mensajes de texto, hasta que se registró el incendio de sus carros, como lo declaró.

“Esta persona trae 6 licenciados y luego se amparó, entonces nos están viendo la cara a nosotros, yo me quedé platicando con el jue y dijo –tu carpeta está muy débil- ¿Cómo va a estar débil mi carpeta? Le dije. No sé si esta persona tiene alguna influencia, pero algo está pasando ahí porque si fuera cualquier persona sin dinero ya lo hubieran encerrado.

Nubia agregó que el agresor tiene amenazada a su hija con hacerle daño por haberlo dejado. La joven no quiso interponer denuncia por temor a que su expareja pueda violentarla de una forma más fuerte, después de que ya demostró que es capaz de todo tras prenderle fuego a los vehículos familiares.

“Como mi hija ya no le contestaba, él se vengó porque le dijo que se iba a vengar de nosotros y se vengó quemándonos los carros. Entonces, cuando pasó lo de los carros, mi hija volvió a platicar con él y ya no se regresó. Entonces ahora la tiene amenazada de que ya hizo lo de los carros y de que no le han hecho y no le van a hacer nada, que nos va a matar. Pero, como mi denuncia era por daños, no por violencia de género, ahora tengo que hacer otra por violencia de género y a ver, porque no se mira que quiera pagar los carros, los daños. El prefiere pagar licenciados y comprar a la autoridad porque yo creo que sí lo está haciendo”.