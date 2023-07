¡Llega con todo el Segundo Festival del Ceviche y la Cerveza al Malecón de La Paz!

El Malecón Turístico de La Paz se llenó de ambiente festivo con el Segundo Festival del Ceviche y la Cerveza, al que CPS Noticias y Tribuna de México tuvo el placer de asistir y disfrutar.

Turistas provenientes de Ensenada, Mexicali, Tijuana, Todos Santos, Los Cabos y La Paz, buscaron una diversidad de sabores y estilos de cerveza para satisfacer sus paladares, desde los más experimentados hasta los que recién se aventuran en este mundo cervecero.

La Secretaria de Turismo, Maribel Collins, destacó que el turismo gastronómico es un motivo de viaje y La Paz está ganando reconocimiento como un destino con una cultura cervecera en constante crecimiento.

El evento reunió a amigos, parejas y familias, y todos disfrutaron con una sonrisa el ambiente acogedor que rodeaba el festival. Los encargados de los establecimientos recibieron alegremente a cada turista, contagiando su entusiasmo.

Así se vivió el Segundo Festival del Ceviche y la Cerveza en el Malecón Turístico de La Paz:

“I am from Vancouver, Canada. I moved to La Paz five years ago and it is the most amazing place. The celebration is amazing. The beers are, without a doubt, fenomenal! It is amazing!”, -Turista.