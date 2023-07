Localizan con vida a motociclista extraviado en sierra de Comondú

La mañana de este 29 de julio, autoridades de Protección Civil de Baja California Sur confirmaron el hallazgo de Héctor López, un motociclista reportado como extraviado desde el 28 de julio cuando realizaba un recorrido de aventura por los municipios de Comondú-Loreto-Mulegé al norte del estado.

Lo último que se supo de él antes de su hallazgo, fue cuando envió un mensaje de Whatsapp a uno de sus familiares informándole que se había accidentado cuando circulaba por una brecha de la zona natural de Salto de La Ballena, dentro del poblado de San Juanico, en Comondú. Presuntamente habría caído de su moto después de chocar con un espacio de rocas.

Después de eso ya no contestó llamadas ni respondió mensajes. Pasaron 4 horas antes de que sus seres queridos decidieran reportarlo como desaparecido en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, donde se activó un operativo en conjunto con personal de Protección Civil Estatal, bomberos y paramédicos de la zona norte, voluntarios de San Juanico, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y grupos de bikers a los que el masculino que estaba perdido pertenece.

Después de poco más de 12 horas de búsqueda entre el desierto y monte, Héctor López fue localizado refugiándose en un terreno lleno de arbustos para protegerse de los rayos del sol. Inmediatamente el motociclista recibió primeros auxilios para descartar algún cuadro de deshidratación o efectos secundarios por un golpe de calor.

Luego de que un equipo de socorristas le tomó la presión arterial y le brindó atención, el civil fue llevado en ambulancia al hospital más cercano para la valoración de su estado de salud. Su motocicleta quedó resguardada por las brigadas de protección civil en tanto su conductor se declaraba como fuera de peligro.

El informe médico arrojó que presentó algunos raspones en su cuerpo derivados por alguna caída de su medio de transporte. No obstante, no registró afectaciones de consideración. La Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos desactivó su cedula de no localización después de que se confirmó su hallazgo en medio de su viaje de exploración por Baja California Sur.