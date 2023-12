Gobierno de Los Cabos autoriza construcción del “Autódromo Miguel Conchas”

El deporte automotor en Los Cabos sigue creciendo y el gobierno municipal finalmente ha autorizado la creación de un nuevo autódromo en Santa Anita, el cual recibirá el nombre “Miguel Conchas”, en homenaje a un personaje tan querido por la comunidad de esta disciplina que falleció años atrás. El anuncio lo dio a conocer la Asociación Civil Legalones Drags, quienes visitaron al presidente municipal, Oscar Leggs Castro, para entregarle un reconocimiento por permitirles el proyecto.

Carlos Márquez, integrante de Legalones Drags, agradeció profundamente a la administración actual que confió en el proyecto y afirmó que, desde hace mucho tiempo, buscaron la manera de llevarlo a cabo, sin embargo, no hubo éxito en ninguno de sus intentos, hasta ahora que ya recibieron luz verde para su edificación. Cabe resaltar que esta propuesta apunta a ser un inmueble de primer nivel y cuenta con participación de empresarios no revelados.

Los obsequios para el edil fueron entregados en el Palacio Municipal y consistieron en una gorra representativa, un trofeo y un reconocimiento temático del off-road en el que manifiestan su agradecimiento y reiteran que esta nueva infraestructura está pensada para todas las familias que tanto disfrutan de la velocidad de los trucks y las motocicletas.

El plan desde un inicio fue hacer todo de forma legal y una vez reunidas todas las firmas, no habría excusa válida para comenzar con la construcción del “Autódromo Miguel Conchas”. Al momento no se han hecho públicos los bosquejos iniciales de cómo lucirá este sitio, no obstante, es un hecho que la estructura busca favorecer la seguridad de los espectadores y evitar accidentes que muchas veces suelen suceder en eventos de esta naturaleza.

Es un hecho que esta edificación será un punto de encuentro para demasiadas familias que buscan un método de entretenimiento y aprovechan cada competencia automovilística para asistir y pasar horas enteras observando a sus pilotos favoritos realizando hazañas difíciles de creer.

LM