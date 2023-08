¡No me voy! Luis Rubiales rechaza dimitir a la presidencia de la RFEF

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), confirmó este viernes que no renunciará a su cargo, tal y como se había especulado, el proceso disciplinario de la FIFA en su contra continúa.

Rubiales pidió perdón por su comportamiento en el palco y por el beso contra Jenni Hermoso, no obstante, lo calificó de “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

“¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?”, se cuestionó Rubiales, mientras arremetió contra “el falso feminismo que no busca la verdad”, y apuntó a tres ministras del gobierno español, entre ellas, Yolanda Díaz, como de las primeras en exigir su dimisión, también señaló Javier Tebas, el presidente de La Liga, con el que lleva años de desavenencias.

“Entiendo el revuelo tan grande que se ha formado, ya he perdido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado, y el asunto del beso que ya he dicho que es libre, es mutuo, consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado”, puntualizó Rubiales este viernes.