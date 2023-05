Madre clama justicia por el asesinato de su hijo en San José del Cabo

Después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informara del inicio de las investigaciones por la muerte de un joven de 20 años en San José del Cabo, la madre del fallecido exige justicia y pide ayuda para encontrar a los responsables.

El domingo 7 de mayo por la noche se encontró el cuerpo sin vida de un joven originario del estado de Chiapas, por lo que la dependencia informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

Por ello, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos tuvieron la oportunidad de hablar con la señora Teresa, madre del joven fallecido, quien solicitó ayuda y exigió justicia en el caso de su hijo.

“Lo único que yo quiero saber ¿quién fue?, que se pongan la mano en el corazón, que me ayuden porque perder a mi hijo no es posible, es lo que yo les pido a que me ayuden a saber quién fue o que investiguen algo, algo tengo que saber porque realmente no sé qué pasó. El salió de la casa y ya no supe nada hasta anoche que me dijeron, problemas él no tenía, no sé por qué le hicieron esto, ¿por qué me lo mataron?”, expresó la madre.