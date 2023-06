Madre denuncia impunidad en caso de hijos retenidos por su expareja en La Paz

Diana Lizeth Trujillo Castro, denunció impunidad de las autoridades encargadas de liberar un fallo a su favor luego de haber denunciado penalmente a su ex esposo por violencia familiar, haberla separarla de sus hijos y retener a los menores, después de separarse de él y comenzar una batalla legal para la custodia de los niños.

La mujer también dijo ser victima de violencia vicaria, aquella que tiene como objetivo dañar a padres de familia a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos. En este tipo de violencia de género, el padre o madre ejerce una violencia extrema contra los menores, tomando el control y dominio sobre su conyugue utilizando a los niños como un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.

“Estoy siendo víctima de violencia vicaria desde hace tres años, estuve casada con quien fue mi pareja durante 10 años y en ese matrimonio fui víctima de otros tipos de violencias: económica, física y emocional, decido separarme queriendo salir de ese infierno y me di cuenta de que me estaba metiendo en uno muchísimo peor. Cuando me separo de este señor, el promete despojarme de todo, de mis hijos, de mi carrera, de mi trabajo, de mi familia, de todo. Cumple su promesa, empieza un hostigamiento en mi contra y empieza a hacer denuncias falsas contra mi pareja, contra mi e incluso contra su propia familia que me están apoyando”.

Según la denunciante, su ex esposo quien fuera funcionario público en anteriores administraciones del gobierno estatal, se valió de las influencias que tiene en los organismos de justicia para arrebatarle a sus hijos, elaborando demandas falsas donde la acusó de no ser apta para criar a los niños, además de señalar a su actual pareja de cometer abuso sexual en contra de su hija más pequeña. Lo anterior, derivó en que el papá de los infantes recibiera el cuidado total y la obligara a desprenderse de ellos en medio de una pugna ante los juzgados familiares.

“En una de las convivencias que tenia el señor con los niños me los pide prestados y cuando llega el momento de que tengo que ir por ellos a su domicilio me encuentro con la sorpresa de que ya no están ahí. Pasan 4 meses en donde no se absolutamente nada de mis hijos, pongo dos denuncias por retención ante la procuraduría y no pasa nada, luego muestro un video donde me encuentro al señor en su domicilio y me condiciona para poder seguir viendo a mis hijos. Presento ese video en la procuraduría y nuevamente no pasa nada, voy al segundo juzgado familiar y empiezo a narrar todo lo que me está pasando y la respuesta del juez es -lo que pasa señora es que usted tiene estas denuncias en contra de su pareja por abuso sexual y provisionalmente le vamos a quitar la custodia de los niños”.

Pese a acudir continuamente a los juzgados familiares, tribunales de justicia y sobre todo a la Unidad de Atención de Delitos Contra La Familia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Diana no ha recibido ni un solo avance en torno a sus denuncias. De acuerdo con su testimonio, las autoridades son cómplices de su ex pareja que aprovechó las relaciones de amistad y de compromisos compartidos que tiene con abogados y con los encargados de las instituciones de carácter penal, para que le den carpetazo a su demanda y no hacer absolutamente nada para ayudarla a regresar al lado de sus hijos.

“El Juzgado Segundo Familiar no me resuelve nada, mis carpetas están en el edificio rosa de la Procuraduría General de Justicia para La Mujer, no hemos recibido ninguna notificación de las denuncias que el señor ha puesto en nuestra contra, sin embargo yo he puesto tres carpetas: dos por retención y una por violencia familiar, y hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Me he sentado con el secretario de gobierno, con asesores jurídicos del gobernador a hablar sobre mi tema, con la subprocuradora, con el procurador, les he expuesto todo mi caso, les he mostrado videos, evidencias, documentos, audios de donde mi hijo menor ya no está soportando todo este hostigamiento y ya incluso me ha llegado a mencionar que se quiere suicidar.”

La madre de familia tuvo que exponer públicamente su caso con el objetivo de que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que la larga disputa por los niños ha orillado a que se ponga en riesgo la vida de los menores por las afectaciones psicológicas que el pleito familiar ha arrojado a lo largo de todos estos meses. Hasta la fecha, Diana no ha podido ni siquiera darles un abrazo a sus hijos a excepción de llamadas telefónicas y mensajes y audios enviados por la aplicación de Whatsapp. La mujer exige justicia y sobre todo, que le devuelvan a los niños productos de su matrimonio, que terminó en una lucha de poderes que parece no tener fin.