Maltrato animal: foco de alerta hacia la violencia social

La Paz.- El maltrato animal es una conducta indudablemente severa, grave e indignante. Y que, sin embargo, se presenta de manera recurrente en la capital del estado. Al respecto, Claudia Martínez, activista y rescatista con más de 15 años de trayectoria en labores de protección animal, y quien actualmente cuenta con más de 50 perros bajo su resguardo, destacó que necesitamos una mayor conciencia social y sensibilización con respecto a la atrocidad de tales actos:

“Las rescatistas ya están, como decimos nosotras, “emperradas”, porque tenemos más de 30, 40, 50 perros; ya no tenemos vida propia, nuestras casas están destrozadas porque nos llaman más, y más, y más, y es muy difícil que 40-50 personas llegan a meter una cantidad de un millón de perros, ahora sí, porque la misma gente no quiere esterilizar, no quiere adoptar”, expresó