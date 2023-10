Marca ‘Formula 1’ en México pertenece a Bardahl: SCJN

Las marcas ‘Fórmula 1’ y ‘F1’ en México pertenecen a Bardahl, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto sucede tras una disputa legal entre la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 con la empresa mexicana de aceites y lubricantes. Este conflicto podría tener consecuencias indirectas en la realización del Gran Premio de México programado para el 29 de octubre.

La raíz de la controversia radica en un amparo otorgado a Bardahl que le permite utilizar comercialmente las marcas ‘Fórmula 1’ y ‘F1’ en el ámbito de la comercialización de aceites y lubricantes. La Fórmula 1 impugnó la titularidad de estas marcas, basando su argumento en el reconocimiento internacional de las mismas. Sin embargo, la Segunda Sala de la SCJN resolvió a favor de Bardahl el 28 de julio, otorgándoles la protección de estas marcas en el sector de aceites y lubricantes automotrices, un derecho que Bardahl ha mantenido durante 44 años según el gobierno mexicano.

La empresa neerlandesa Formula One Licensing BV, establecida en 1993, adoptó el nombre ‘Fórmula 1’ en 1999 y registró la marca a nivel global en 2004. Actualmente, se encuentra en la necesidad de utilizar esta denominación en México para la comercialización de aceites, lubricantes y productos afines.

En ese sentido, Óscar de la Torre Jara, abogado del bufete encargado del caso de Bardahl, señaló al diario ‘ESTO’ que es fundamental para ellos (FIA), ya que conceden licencias a escuderías y fabricantes de aceites lubricantes en todo el mundo.

Marca ‘Formula 1’ en México solo puede ser usada por Bardahl en lo referente a aceites y lubricantes

En 2018 y 2019, Bardahl presentó demandas contra las escuderías Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing por el uso no autorizado de sus marcas en la comercialización de productos similares durante los Grandes Premios de México en esos años.

Cabe destacar que este conflicto no amenaza el Gran Premio de México 2023 ni eventos futuros, ya que las marcas ‘Fórmula 1’ y ‘F1’ son exclusivas de Bardahl únicamente en lo que concierne a aceites, lubricantes y otros aditivos para automóviles. La disputa se restringe a la comercialización de productos bajo estas denominaciones.

Óscar de la Torre Jara, socio director del bufete De la Torre, Rodríguez y Salazar, subrayó que Bardahl no busca expandirse a otras categorías que no estén relacionadas con aditivos y lubricantes, por lo que Formula One Licensing BV mantiene el registro de las marcas ‘Fórmula 1’, ‘F1’ y ‘Formula Uno’ en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para competencias deportivas, específicamente en el ámbito del automovilismo.