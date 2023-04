Mbappé arremete públicamente contra el PSG

La relación entre Kylian Mbappé y el PSG parece estar más tensa que nunca, pues la figura francesa arremetió públicamente contra el equipo parisino por usar su imagen en un promocional para los abonados.

La estrella del Paris Saint-Germain y de la selección francesa, criticó fuertemente que su club haya utilizado su imagen en un video promocional, cuando según el futbolista, no lo tenían autorizado.

“Acabo de participar en la campaña de renovación del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó sobre el contenido del video. Me habían dicho que era una entrevista del club. No estoy de acuerdo con lo que se ha publicado. El PSG es una gran club y una familia, pero no es el Kylian Saint-Germain”, dijo Mbappé.

🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.

“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.

“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2023