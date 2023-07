Podrían tumbar medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez contra AMLO

En medio de una creciente controversia y polarización política, un intrigante proyecto ha sido elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) del Instituto Nacional Electoral (INE). Este planteamiento busca pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez, quien acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género.

Sin embargo, el proyecto propone una sorprendente postura al considerar que dichas acusaciones constituyen simplemente una “crítica dura”. El argumento central se sustenta en la defensa de la libertad de expresión y la naturaleza del debate político del mandatario hacia la oposición, informó hoy jueves 20 de julio La Jornada.

Tras un minucioso análisis preliminar, se ha concluido que los comentarios de López Obrador no tienen como objetivo difamar a la quejosa debido a su género, ni intentan subordinarla por supuestas conexiones con políticos varones.

En cambio, se argumenta que las críticas del mandatario se centran en las relaciones políticas de la senadora, y no se basan en consideraciones de género. Esta evaluación plantea un interesante debate sobre la naturaleza de las críticas políticas y su impacto en la equidad de género en el ámbito político de México.

Según un reporte de La Jornada, se concluye que los requisitos necesarios para ordenar el retiro de las declaraciones del presidente dentro de la conferencia matutina “las mañaneras” que quedaron grabadas en redes sociales oficiales, no se cumplen como irregulares. Esto abre un debate sobre la libertad de expresión en el ámbito digital y sus límites en el contexto de la actualidad.

De acuerdo con el proyecto del INE, no se ha podido acreditar que las expresiones y publicaciones en cuestión constituyan una manifestación de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. El elemento clave que se destaca es la ausencia de un enfoque de género en dichas expresiones, ya que no se refieren a la calidad de mujer de la quejosa.

“No se acredita que las expresiones y publicaciones acrediten la presunta actualización de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, esencialmente porque no se advierte el elemento de género, pues no se trata de expresiones relacionadas con su calidad de mujer y, por lo tanto, no generan un impacto diferenciado que le afecte desproporcionadamente, pues las expresiones que condicionan su trayectoria, actividad y aspiraciones políticas a la determinación y decisiones de personas de género masculino se hacen con base en la crítica dura que manifiesta el titular del Poder Ejecutivo Federal, a todas aquellas personas que militan en las expresiones políticas de oposición a la actual administración”, señala el proyecto.