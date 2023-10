“México es grande, cuidémoslo”

Desde el imperio romano en sus conquistas, las cruzadas, del imperio otomano hasta Mussolini y Hitler en la vida moderna, la publicidad de la supremacía de sus pueblos sobre sus sojuzgados fue una característica que no pudo faltar y convenció multitudes.

Es lo que trata de hacer Morena desde este momento, en que aún no han empezado las campañas electorales para el 2024.

A base de mensajes subliminales, encuestas arregladas e informes alterados se pretende convencer a todo México que Morena ya tiene ganadas las elecciones del 2024.

Esta es una técnica muy bien planeada y probada en muchos países con éxito, ya sea para provocar abstención de votantes o alegar fraude al perder en un ambiente que ya se había perneado el triunfo seguro, y es completamente falso, basado en mentiras.

El gobierno federal en este caso tiene todos los recursos para armar todo un sistema de información para pronosticar el éxito de su partido, aunque saben que no es la verdad, con mentiras repetitivas.

Lo que no toman en cuenta es que, con tanta mentira, promesas no cumplidas y desviaciones de todo tipo en el verdadero bienestar de la ciudadanía, ya no les creen tan fácilmente los ofrecimientos del gobierno en turno.

El descontento es evidente en muchas zonas de la República desde Chiapas hasta Baja California con acciones u omisiones del gobierno federal, y por obvias razones, son votos contra el gobierno y su partido oficial.

Ya no queremos que el Senado esté atenido a las órdenes de Palacio Nacional, fuera manipulaciones, fuera mañaneras para mantener un “control” de información oficial, respeto a la esencia de la República, 3 poderes independientes y respetuosos, auténticos diputados y senadores, no vividores del puesto ni serviles a órdenes contra sus principios, secretarios de gobierno capaces y con brillo propio, no mandaderos para que hagan o digan lo que el presidente en turno quiera.

Cuando tendamos a estos logros con avances significativos, todos estaremos orgullosos de nuestro país.

“México es grande, cuidémoslo”