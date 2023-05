Ministra Norma Lucía Piña recibe premio de Derechos Humanos 2023

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández recibió en Marruecos el premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, (IAWJ por sus siglas en inglés).

En su discurso, Piña Hernández dijo que la única forma que la función jurisdiccional se erija como un mecanismo de protección de los derechos humanos, de las democracias constitucionales, es que puedan desempeñarla libremente, sin presiones ni condicionamientos.

La ministra presidenta resaltó que mucho han dialogado en esta asociación sobre los derechos de las mujeres en sus distintas facetas, sobre los diversos retos que aún persisten para garantizar igualdad y equidad.

“Hoy, pongo sobre la mesa la importancia de la independencia judicial como la garantía de estos derechos, porque su realización exige que la impartición de justicia sea sin subordinación interna o externa alguna. El reconocimiento que hoy me otorgan lo entiendo como un reconocimiento a mi país. A las mexicanas y mexicanos comprometidos con el Estado de Derecho”, aseveró.

Piña Hernández enfatizó que el otorgamiento de este reconocimiento le recuerda, que lo que une, va más allá de las coyunturas y de los escenarios políticos compartidos.

“Tengo muy claro que, sin ustedes, las mujeres, las que me precedieron y las que comienzan, no hubiera podido romper el techo de cristal en mi país. También me queda claro que, en tiempos difíciles, en tiempos de definición, la unidad es clave. Tenemos muchos y muy fuertes motivos de unidad. Nos une la defensa de los derechos humanos, nos tenemos como juzgadoras y nos tenemos como mujeres”, externó.