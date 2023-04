Ministros pidieron negociar por la Guardia Nacional: AMLO

Andrés Manuel López Obrador señaló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y otros ministros le pidieron “negociar” el plazo para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La respuesta fue: “Ni les contesten el teléfono”.

Durante la conferencia mañanera desde Veracruz, el presidente dijo que no acatará la decisión de la SCJN de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque entra en vigor hasta en ocho meses, entre tanto todo sigue igual.

“Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, no se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo, se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba que entrara en vigor después. ¡No!, les dije al secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad, no, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad”.