Morena denuncia vandalismo en OOMSAPAS La Paz: "Fue un golpe político"

Cuatro pozos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz fueron víctimas de vandalismo. Al respecto, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció que esto fue un golpe político.

Numerosas colonias sufrieron afectaciones debido a que se detuvo el suministro de agua potable. En cuanto a las motivaciones detrás de estos actos, Milena Quiroga, candidata a la alcaldía de La Paz, señaló que estas acciones tienen tintes políticos debido a que se utiliza para desprestigiar y atacar a la actual administración municipal.

“Es un tema electoral, pero no se vale que utilicen las necesidades de la gente y que pongan el riesgo la seguridad y el bienestar de la ciudadanía por un tema partidista. Me informaron que hay válvulas que nunca se cierran, nunca, y estaban cerradas. Están investigando, parece que hay unas cámaras de vigilancia que por ahí detectaron algo, pero se está haciendo la investigación”.

El vandalismo dejó a ocho colonias sin agua, convirtiéndose en una campaña de guerra sucia de acuerdo con Morena. Milena Quiroga remarcó que este tipo de actos no sólo opacan la confianza en las instituciones, sino que también ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de miles de ciudadanos.

“Una campaña se tiene que hacer de frente y de propuestas, no estamos diciendo ni señalando a un partido político en particular ni mucho menos, pero seguramente eso tiene tintes y está como el relleno sanitario en Todos Santos, no se había incendiado durante dos años y medio y de repente se incendió”.